Aleksandr Dugin: Kapsamlı Ortak Stratejik Anlaşma, İran ve Rusya'nın stratejik birliğinin simgesidir

Rus düşünür ve filozof Aleksandr Dugin, İRNA ile yaptığı röportajda, İran ve Rusya arasında imzalanan "Kapsamlı Stratejik İşbirliği Anlaşması" hakkında "Bu, çok önemli bir olay ve Rusya ile İran arasındaki stratejik birliğe dayanan bir anlaşmadır. Bu anlaşmayı resmileştirerek yasal bir zemine oturtmamız gerekiyordu. Son on yılda, Rusya ve İran arasındaki ilişkiler son derece olumlu bir ivme kazandı. Ekonomik, siyasi ve stratejik ilişkilerimiz güçlenerek, tarih boyunca iki ülke arasındaki en iyi seviyeye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Dugin sözlerine "Derin bir siyasi ve jeostratejik birliği resmileştiren bu kapsamlı stratejik işbirliği anlaşması fikrini çok yerinde buluyorum. Böyle bir şeye ihtiyacımız vardı çünkü küresel sistem değişiyor ve bizler yeni gerçeklikleri, zorlukları ve koşulları dikkate almalıyız. İki ülke arasındaki ilişkileri tüm bu alanlarda güçlendirmeli ve ikili işbirliğimizi benzersiz bir güvenlik sistemi olarak tanımlamalıyız. Böylelikle, ne İran Rusya için ne de Rusya İran için bir tehdit oluşturur; bu, iki ülke arasındaki gelecekteki ilişkilerde temel bir ilke olmalıdır. Birbirimize yardım ederek güvenlik sistemlerimizi sağlamlaştırmalıyız." diye devam etti.

Dugin ayrıca "İran ve Rusya, kendilerini Avrasya'nın eşsiz bir parçası olarak görmelidir. Bu anlayış, yalnızca Rusya için değil, İran için de son derece önemlidir. Çünkü birlikte, mevcut stratejik sorunların neredeyse tamamının üstesinden gelebiliriz. Suriye'deki işbirliğimiz ve daha küçük ölçekte Ukrayna'daki faaliyetlerimiz, Rusya ve İran'ın işbirliği yaparak hedeflerine nasıl ulaşabileceklerine dair iki önemli örnektir." vurgusunda bulundu.