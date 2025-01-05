5 Oca 2025 15:27
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News ID: 85711155
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Suriye'nin kuzeyinde Türkiye destekli unsurlar ile Kürt güçleri arasındaki çatışmalarda 100'den fazla ölü  

5 Oca 2025 15:27
News ID: 85711155
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye destekli unsurlar ile Kürt güçleri arasındaki çatışmalarda 100'den fazla ölü  

Tahran, İRNA-Kuzey Suriye’de Türkiye yanlısı gruplarla Kürt güçleri arasında artan çatışmalarda 100’den fazla kişi hayatını kaybetti.  

Rai al-Youm’un haberine göre, Türkiye'nin desteklediği unsurlar ile ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak bilinen Kürt güçleri arasında Menbic kırsalında devam eden silahlı çatışmalarda en az 100 kişi yaşamını yitirdi.  

Son iki gün içinde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin 85’i Türkiye destekli unsurlardan oluşuyor.  

SDG güçleri, Türkiye destekli unsurların hava desteğiyle Menbic’in doğu ve güney bölgeleri ile Tişrin Barajı’nın kuzeyine yönelik saldırısını püskürttüklerini açıkladı.  

Bu çatışmalar, Beşar Esad rejiminin devrilmesi amacıyla hareket eden terör örgütü Cevlani’nin gruplarıyla eş zamanlı olarak Türkiye destekli unsurların Kürt güçlerine karşı harekete geçmesiyle başladı ve o zamandan beri devam ediyor.

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