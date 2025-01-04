Suriye'nin kuzeyinde üst düzey bir Türk subayı öldürüldü

El Malume haber sitesinin bildirdiğine göre, Suriyeli kaynaklar bugün Suriye'deki Tişrin barajı yakınlarında bir Türk subayının öldürüldüğünü duyurdu.

Bu kaynaklar "Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan Milli Ordu olarak bilinen güçler, Suriye'nin kuzeyindeki Tişrin Barajı eteklerinde pusuya düşürüldü, çok sayıda ölü ve yaralı var."bilgisini paylaştı.

Söz konusu kaynaklar "Ölenler arasında, Ankara komutasındaki Milli Ordu'nun ileri operasyonlarını denetleyen Türk Askeri İstihbarat Teşkilatı'na bağlı bir subay da yer alıyor. İlk bilgilere göre bu memurun rütbesi albay." detaylarını aktararak "Türkiye, Suriye'deki müttefikleriyle birlikte erozyona uğruyor. Türkiye, Washington destekli Kürtlerin kontrolü altındaki şehirleri ve bölgeleri kontrol altına almaya çalışıyor." diye yazdı.

Rus haber ajansı Sputnik, kaynaklarından alıntı yaparak bunun birkaç saat önce gerçekleştiğine işaretle "Çok sayıda Türk savaş uçağı, kuzey sınırından Suriye hava sahasına girerek, Halep'in doğu banliyölerindeki "Tişrin" ve "Deyr Hafar" barajları ekseninde Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) mevzilerine yönelik bir dizi hava saldırısı düzenledi. "haberini paylaştı.

Sputnik haber ajansı, bu saldırıların neden olduğu hasarın miktarı hakkında bilgi aldığını da bildirdi.

Kaynaklar, hava saldırılarının Halep'in kuzey ve doğu banliyölerinde Türkiye insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen büyük bir keşif operasyonu sonrasında gerçekleştirildiğini aktardı.