İran ile imzalanacak anlaşma hiçbir ülkeye karşı değil

Lavrov, Çarşamba günü Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında İran ile Rusya arasında yapılacak stratejik anlaşmayla ilgili olarak "Bu anlaşma tıpkı Kuzey Kore ile imzaladığımız anlaşma gibi, hiçbir ülkeye karşı değil ve yapıcı bir niteliğe sahip. Amacı, Rusya ve İran'ın yanı sıra dünyanın farklı bölgelerindeki dostlarımızın yeteneklerini güçlendirmektir." açıklamasında bulundu.

Lavrov, anlaşmanın ikili ilişkilerde ekonomik alışverişleri hızlandırmayı, sosyal sorunları çözmeyi ve güvenilir bir savunma kapasitesini sağlamayı amaçladığını belirtti.