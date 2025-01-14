14 Oca 2025 18:28
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News ID: 85719846
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İran ile imzalanacak anlaşma hiçbir ülkeye karşı değil

14 Oca 2025 18:28
News ID: 85719846
İran ile imzalanacak anlaşma hiçbir ülkeye karşı değil

Moskova, İRNA - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 28 Ocak Cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından Moskova'da imzalanacak kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının hiçbir ülkeye karşı yapılmadığını ifade etti.

Lavrov, Çarşamba günü Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında İran ile Rusya arasında yapılacak stratejik anlaşmayla ilgili olarak "Bu anlaşma tıpkı Kuzey Kore ile imzaladığımız anlaşma gibi, hiçbir ülkeye karşı değil ve yapıcı bir niteliğe sahip. Amacı, Rusya ve İran'ın yanı sıra dünyanın farklı bölgelerindeki dostlarımızın yeteneklerini güçlendirmektir." açıklamasında bulundu. 

Lavrov, anlaşmanın ikili ilişkilerde ekonomik alışverişleri hızlandırmayı, sosyal sorunları çözmeyi ve güvenilir bir savunma kapasitesini sağlamayı amaçladığını belirtti.

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