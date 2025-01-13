Bekaî: Dışişleri Bakanı New York’a gidiyor

Haftalık basın toplantısında konuşan İsmail Bekaî, Emirü’l-Müminin’in (Hz. Ali) doğum günü ve Babalar Günü’nü kutladıktan sonra, Cumhurbaşkanının Tacikistan ve Rusya’ya yapacağı önemli seyahatlerle ilgili detaylar sorulduğunda, “Bu önemli seyahat hafta sonunda Tacikistan’dan başlayacak, ardından Cumhurbaşkanımız Rusya’ya gidecek” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Rusya ziyareti hakkında, “Bu seyahat de oldukça önemli ve Tacikistan ziyaretinin hemen ardından gerçekleşecek. Geçen hafta anlaşmanın içeriği hakkında bazı bilgiler verdim. İran ile Rusya Federasyonu arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması olarak adlandırılan bu belge, son üç-dört yıldır iki taraf arasında müzakere edildi ve nihai hale getirildi. Anlaşma, ekonomi, ulaşım, enerji, sağlık, tarım, doğal afetlerin etkilerini azaltma, organize suçlarla mücadele, terörizmle mücadele, sanayi ve ortak yatırımlar gibi birçok alanı kapsıyor” dedi.

Bekaî, Filistin ve bölgedeki gelişmeler üzerine New York’ta düzenlenecek dışişleri bakanları düzeyindeki toplantıya ilişkin olarak “Bu toplantı, Filistin, Gazze ve İsrail’in devam eden soykırımı konularında Cezayir’in başkanlığında yapılacak. İran da bu toplantıya katılmaya davet edildi. Birçok ülke özellikle bölgeden dışişleri bakanı seviyesinde katılım sağlayacak. İran’ı temsilen Sayın Dr. Arakçı bu toplantıda yer alacak” açıklamasında bulundu.

İran’ın ABD ile müzakerelere yaklaşımını değerlendiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü “Müzakere konusundaki tutumumuz her zaman sabit olmuştur. Biz hiçbir zaman müzakere masasını terk etmedik. Şu anda İran ile Avrupa arasında çeşitli konularda Cenevre’de görüşmeler sürüyor. ABD ile ilgili olarak da onların tutumlarına göre karar vereceğiz. Müzakere karşılıklı bir yoldur ve biz müzakere için yalvaracak değiliz” ifadelerini kullandı.

Suriye’deki gelişmeler ve Tahran - Şam ilişkilerinin yeniden başlaması konusundaki soruya ise “Suriye ile ilgili tutumumuz açıktır. Suriyelilere, dış müdahale olmadan kendi kaderlerini belirleme hakkı verilmelidir. Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü bizim için önemlidir” şeklinde cevap verdi.

Bekaî, Lübnan’daki cumhurbaşkanlığı seçimi ve İsrail’in ateşkesi ihlal etmesiyle ilgili olarak, “Lübnan’da cumhurbaşkanının seçilmesinden dolayı mutluyuz. Lübnan halkına ve tüm siyasi partilere tebriklerimizi iletiyoruz. Lübnan’ın yeniden inşasına yönelik çabalara katkı sağlamasını umuyoruz” ifadelerinde bulundu.

Son olarak İsrail’in sürekli olarak ateşkesi ihlal etmesine değinen Bekaî “Maalesef İsrail rejimi hiçbir anlaşmaya gerçek anlamda bağlı kalmıyor. Ateşkesin garantörü olarak kendini tanıtan tarafların, özellikle Fransa ve ABD’nin sorumluluğu açıktır” diyerek sözlerini tamamladı.