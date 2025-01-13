Ordu, gökyüzünü ele geçirme kabiliyetine sahip / Sürpriz donanımlarımız var

Tümgeneral Aziz Nasırzade, Pazartesi günü düzenlenen 1000 stratejik İHA’nın orduya katılım töreninde yaptığı konuşmada, Hz. Ali'nin (a.s) doğum gününü kutlayarak, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu ile savunma sanayi arasında etkili bir birliktelik oluştuğunu ve bu uyumun 1000 stratejik İHA'nın orduya katılmasıyla sonuçlandığını belirtti.

Nasırzade ayrıca “İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, İHA kullanımında önemli bir olgunluk düzeyine ulaştı ve kara, hava, deniz ve hava savunma kuvvetlerinde çeşitli türlerde İHA’lar ve ilgili stratejiler, özel yenilik ve buluşlarla kullanılmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı, savunma ve birleşik operasyonlarda kullanılan İHA’ların denizde iniş-kalkış yapabilme kabiliyetine sahip olduğunu, kara kuvveti operasyonlarında ise akıllı teknolojilerle destek sağladığını belirtti. Ayrıca, bugün katılan İHA’ların, ordunun gerektiğinde gökyüzünü ele geçirme ve düşmana ağır darbeler vurma kapasitesini artırdığını söyledi.

Nasırzade, tatbikatlarda gösterilenlerin sadece kamuya açık kısmı olduğunu belirterek, "Sürpriz ve şaşırtıcı donanımlarımız da var ve gerektiğinde silahlı kuvvetlerimiz tarafından kullanılacak" dedi.

Savunma Bakanı, her türlü silah üretiminin durağan değil, dinamik bir süreç olduğunu ve bu sürecin operasyonel ortamın izlenmesi ve dünyadaki teknolojik gelişmelerle bağlantılı olduğunu söyledi. İHA’ların da bu durumdan muaf olmadığını belirterek, yeni operasyonel ve yazılım teknolojilerinin, hangi tür İHA’ların yapılması gerektiğini belirleyen temel faktör olduğunu vurguladı.

Nasırzade son olarak “Kesinlikle yapay zekayı İHA’lara entegre ediyoruz; İHA’ların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, operasyonel gereksinimlerin izlenmesine ve en son teknoloji ve bilgiye ulaşılmasına bağlıdır” diye ekledi.