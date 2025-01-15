Avrupa dışında şu an başka bir müzakere bulunmuyor

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, bugün sabah hükümet toplantısının ardından gazetecilerin, "Amerika ile herhangi bir müzakere olup olmadığı" sorusuna verdiği yanıtta, "Avrupa ile nükleer müzakereler gerçekleştirdik, bunun dışında şu an başka bir müzakere bulunmuyor" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran ve Avrupa arasındaki üçüncü müzakerelerle ilgili olarak, X sosyal medya platformunda "Ben ve Dr. Mecid Taht Ravançi, Enrique Mora ve ekibiyle Cenevre'de açık ve yapıcı görüşmelerde bulunduk. Genellikle yaptırımların kaldırılması, nükleer konular ve diğer karşılıklı ilgi alanlarımız üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca, Avrupa'nın Gazze'deki İsrail rejiminin suçlarına verdiği kabul edilemez desteği de ele aldık." açıklamasında bulundu.