İran, Amerika'nın New Orleans kentindeki terör saldırısını kınadı

İsmail Bekaî dün, gazetecilerin sorusuna yanıt olarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin, terör saldırılarının her türlü biçimini ve tezahürünü, nerede ve herhangi bir kişi, grup veya hükümet tarafından gerçekleştirilirse kınama konusundaki ilkeli konumunu vurgulayarak DAEŞ unsurlarının kalabalığın üzerine araçla yürüyerek, çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan ABD'nin New Orleans kentindeki terör saldırısını kınadığı açıklamasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaştı.

Çarşamba günü silahlı bir sürücü, New Orleans, Louisiana'da kiralık bir kamyonla yeni yılı kutlayan çok sayıda kişiyi ezdi ve ardından ateş açtı.

Amerikalı yetkililer bu saldırıyı terör saldırısı olarak nitelendirerek, sonucunda en az 15 kişinin öldüğünü, 30'dan fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.