New York Times'tan Uyarı: Amerikalılar zor günler için hazır olmalı

Gazetenin yayımladığı analiz raporunda, mali uzmanlar ve ekonomi analistleri, ABD’de ekonomik istikrarsızlığın artma ihtimaline dikkat çekerek, acil durum birikimlerinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

Bu uyarılar, Trump’ın ticaret ve gümrük tarifeleri politikalarının uluslararası pazarlarda gerginlik yaratması, enflasyon ve durgunluk kaygılarını artırması üzerine yapıldı.

Raporda, her ne kadar Nisan ayında işsizlik oranı %4.2 seviyesinde sabit kalsa da, finansal piyasalardaki sert dalgalanmalar ve geleceğe dair belirsizliklerin, güçlü bir mali güvence ihtiyacını gündeme getirdiği ifade edildi.

Kişisel finans kitaplarıyla tanınan Ramit Sethi, gazeteye verdiği demeçte “Kimse geleceği öngöremez. Umarım her şey yolunda gider ama gitmezse, acil nakit rezervi ayakta kalmak ile çöküş arasındaki farkı belirleyebilir” dedi.