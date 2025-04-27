İran ve Türkiye arasında ortak üniversite kurulsun

Ali Rıza Monadi Sefidan, Avrasya Üniversiteler Birliği Başkanı Mustafa Aydın ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Monadi Sefidan, görüşmenin başında İran ve Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel ortaklıklara değinerek "İki ülke arasında edebiyattan sanata, bilimden teknolojiye kadar pek çok alanda her zaman iyi etkileşimler olmuştur. Bu iş birliğinden karşılıklı ulusal çıkarlar doğrultusunda faydalanmalıyız." açıklamasında bulundu.

Sefidan ayrıca "Avrasya Birliği'nin bir üyesi olarak, bu bölgedeki üniversitelerle sürekli iletişim halinde olmamız bizim için önemli. Umuyorum ki bu ziyaret, Türkiye'deki İranlı öğrencilerin eğitim kalitesinin ve refahının artmasına katkı sağlar." dedi.

Monadi Sefidan, ortak üniversite önerisini "İran ve Türkiye arasında, öğrencilerin eğitimlerinin yarısını İran'da, diğer yarısını Türkiye'de tamamlayacağı ve diplomaların ortaklaşa verileceği bir üniversite kurulmasını öneriyorum." sözleriyle dile getirdi.

Mustafa Aydın da, iki ülke arasındaki kültürel yakınlığa dikkat çekerek "Edebi eserlerimizin birçoğu Farsça yazılmıştır ve Türkçedeki kelimelerin yaklaşık %25'i Farsça kökenlidir. Bu nedenle, iki ülke arasındaki kültürel yakınlığın sürdürülmesi için çaba göstermeliyiz." dedi.

Toplantıya, İran Meclisi yetkilileri ve Avrasya Üniversiteler Birliği heyeti katıldı. Görüşmede, eğitim iş birliğinin geliştirilmesi ve öğrenci değişim programlarının artırılması gibi konular ele alındı.