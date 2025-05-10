Gazze hâlâ İsrail rejiminin ateşi ltında / Abluka devam ediyor, halk açlıkla karşı karşıya

Siyonist rejimin saldırılarının yeniden başlamasının 54. gününde, Gazze’deki Filistin Devlet Medya Ofisi, rejim liderlerinin cezalandırılması ve işlenen suçların belgelenmesi için bağımsız bir gerçekleri araştırma heyetinin bölgeye gönderilmesini talep etti. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'ne, ablukayı sona erdirmek ve Gazze halkını aç bırakma politikasını durdurmak için acil müdahalede bulunma çağrısı yaptı.

Bu talep, Gazze geçiş noktalarının kapatılmasının 70. gününde gündeme gelirken, bölgede on binlerce Filistinli aile artan açlık riskiyle karşı karşıya. Gıda tükenmiş durumda, sağlık hizmetleri durmuş, ilaç ve tıbbi ekipman kalmamış.

El-Aksa Şehitleri Hastanesi Sözcüsü Halil el-Dekran, yakıt gelmemesi hâlinde bazı hastanelerin kapanacağını bildirdi. Ayrıca, Gazze’deki hastanelerde ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği bulunduğunu, güneş panellerinin hedef alındığını ve çocuklarda ciddi yetersiz beslenme görüldüğünü ifade etti.

Birleşmiş Milletler ise Gazze ablukasının tamamen kaldırılması ve insani yardımların girişine izin verilmesi gerektiğini vurgulayarak, yardım ulaştırılmasında yaşanacak her gecikmenin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.