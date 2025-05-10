Irakçi: Pazar günü ABD ile dolaylı müzakerelerin dördüncü turu başlayacak



Irakçi, İran ve ABD arasında yapılacak dördüncü tur müzakerelerin ayrıntılarına, Suudi Arabistan ve Katar’a yapacağı ziyaretlere dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Irakçi, bu müzakere turunda İran İslam Cumhuriyeti’nin ilkesel tutumuna dikkat çekerek "Görüşmelerin zamanı ve yeri, ev sahibi ya da arabulucu olan ülke yani Umman tarafından belirlenecek. Ummanlı dostlarımız Pazar günü için fikir sordular ve biz olumlu görüşümüzü ilettik. Görünüşe göre karşı tarafla da temas kurmuşlar. Şu ana kadar görüşmelerin 21 Mayıs Pazar günü yapılması planlanıyor. Saat konusunda ise Umman tarafının koordine etmesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

İlerlemelere de değinen Bakan Irakçi, müzakerelerin ileriye doğru bir yol izlediğini vurgulayarak "Her ne kadar ilerledikçe daha fazla danışma ve değerlendirmeye ihtiyaç duysak da, önemli olan şu ki, biz detaylara doğru adım adım ilerleyen bir süreçteyiz" dedi.

Irakçi, İran’ın müzakerelerdeki tutumunun sabit ve ilkesel olduğunun altını çizerek "Biz belirlenen çizgide ilerliyoruz. Ancak karşı taraftan çelişkili mesajlar alıyoruz. Farklı kişiler farklı açıklamalar yapıyor. Hatta bazen bir kişinin yaptığı açıklama, aynı gün ya da ertesi gün o kişi tarafından geri çekiliyor. Kimileri bunun, yeni ABD yönetiminin henüz tam olarak yerleşmemesi ya da net bir tutum belirlememesiyle ilgili olduğunu düşünüyor; kimileri de bunu bir müzakere taktiği olarak yorumluyor" dedi.

Son olarak Irakçi "Bizim için bu önemli değil. Biz kendi yolumuzda ilerliyoruz. Tutumumuz açık ve net. İran halkının çıkarları nerede sağlanıyorsa oraya doğru adım atarız; sağlanmıyorsa dururuz. Bu çelişkili açıklamalarla fazla oyalanmadan ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

