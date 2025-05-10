Yeni Papa’dan İnsanlığın Günümüz Değerlerine Eleştiri: Para, teknoloji ve zevk merkezli bir hayata yazık!



Guardian gazetesine göre, Cuma günü Vatikan’daki üst düzey kardinallerin katılımıyla düzenlenen törende konuşan Papa, günümüzde teknoloji, para, başarı, güç ve zevkin, İsa’ya olan inancın önüne geçtiğini söyledi.

Papa uyarıda bulunarak, birçok bölgede Hristiyan inancının artık anlamsız, sadece yoksullar ve ezilenlere hitap eden bir öğreti olarak görüldüğünü belirtti. İnanların ise alay edildiğini, dışlandığını, küçümsendiğini ya da en iyi ihtimalle tahammül edildiğini veya acındırıldığını ifade etti.

Yeni Papa, İsa Mesih’in imajının sadece karizmatik bir lider ya da bir süper kahramana indirgenmesinin yalnızca inançsızlar arasında değil, vaftiz edilmiş Hristiyanlar arasında bile yaygınlaştığını, bu nedenle birçok kişinin hayatını fiilen pratik ateizm içinde geçirdiğini dile getirdi.

Papa XIV. Leon, bu sabah kutsal ayini ilk kez Papa olarak yönetti ve seçilmesini, İsa’nın kutsal haçını taşıma konusunda ilahi bir lütuf olarak niteledi.