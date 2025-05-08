Bekaî: İran ve Hindistan arasında ekonomik, gümrük ve sağlık alanlarında iş birliği anlaşmaları imzalandı

İsmail Bekaî, yaptığı paylaşımda “Dışişleri Bakanı Dr. Irakçi, İran-Hindistan ikili ilişkilerini ele almak ve bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin istişarelerde bulunmak üzere bugün Yeni Delhi’dedir.” ifadelerini kullandı.

Bekaî, Dr. Irakçi ve Hintli mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar’ın, İran-Hindistan Ortak Komisyonu’nun 20. toplantısını birlikte yönettiklerini ve bu kapsamda ekonomik, gümrük ve sağlık alanlarında iş birliğini geliştirmeye yönelik birkaç iş birliği belgesinin imzalanacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran ile Hindistan arasındaki dostluğun tarihî köklerine dikkat çekerek, bu bağların iki ülke halkı için karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ilişkilerin gelişmesi adına güçlü bir zemin oluşturduğunu vurguladı. “Bölge ve dünyada barış, güvenlik ve istikrarın korunması ve güçlendirilmesi için çabalarımızı ve koordinasyonumuzu artırmaya kararlıyız,” dedi.