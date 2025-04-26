Şehit Recai Limanı'ndaki patlama son durum / güncelleniyor

Babek Yektaperest yaptığı açıklamada "Şu ana kadar 10 ambulans ve 1 otobüs ambulans olay yerine sevk edildi" dedi.

Olası etkilerle mücadele için alınan özel önlemlere değinen yetkili "Şiraz Acil Servisi de tam alarm durumuna geçirildi ve olası yaralıların kabulü için gerekli koordinasyon sağlandı" ifadelerini kullandı.

Son durum ile ilgili açıklama yapan Acil Tıp Hizmetleri Sözcüsü "Bender Abbas'taki Şehit Recai Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamanın ardından acil ekipler derhal alarm durumuna geçti' derken yapılan son açıklamalara göre şu ana kadar 516 yaralı hastaneye nakledildi.

Hürmüzgan Kızılay Derneği Başkanı, Şehit Recai Limanı'ndaki patlamayla ilgili yaptığı açıklamada "Yapılan incelemeler sonucunda olayın Şehit Recai Limanı bölgesinde meydana geldiği tespit edilmiş olup, Kızılay'ın hızlı müdahale ve değerlendirme ekipleriyle derhal olay yerine intikal ettik." dedi.

İran Başsavcısı, Hürmüzgan Eyalet Savcılığı'na verdiği talimat ile ilgili paylaşılan bilgilerde de "Şehit Recai Limanı'ndaki patlama olayının titizlikle soruşturulmasını ve olası faillerle ilgili kesin ve kararlı bir şekilde mücadele edilmesini öncelikli olarak talep ediyoruz. Şehit Recai Limanı'ndaki olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirimi alınmamıştır. Vali ve ilgili birimler olayın ilk dakikalarından itibaren bölgede bulunmakta olup, ilk kurtarma ve yardım çalışmaları tamamlanmış ve olay yeri tamamen kontrol altına alınmıştır." denildi.

Afet ve Acil Durum Müdürü yaptığı açıklama ile Şehit Recai Limanı'ndaki patlamada şimdiye kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

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