28 Ara 2024 13:00
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News ID: 85702961
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Bekaî: İsrail rejiminin suçları karşısında uluslararası ilgili kurumların sessizliği, onların sorumluluğunu artırmaktadır

28 Ara 2024 13:00
News ID: 85702961
Bekaî: İsrail rejiminin suçları karşısında uluslararası ilgili kurumların sessizliği, onların sorumluluğunu artırmaktadır

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, işgalci askerlerin Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik saldırısını, ağır bir savaş suçu ve işgal altındaki Filistin'de devam eden soykırım sürecinin bir parçası olarak nitelendirdi. Bu suç karşısında uluslararası ilgili kurumların sessizliğinin mazur görülemez olduğunu ve onların uluslararası sorumluluğunu artırdığını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, İsrail rejimi askerlerinin Kemal Advan Hastanesi'ne vahşice saldırarak hastaneyi ateşe vermesini, en son savaş suçu, insanlığa karşı suç, uluslararası hukuk ve normların açık bir ihlali olarak şiddetle kınadı ve bu suçun Gazze'deki sağlık sistemini tamamen yok etme ve yaralı, hasta çocuklar, kadınlar ve erkekleri asgari tıbbi olanaklardan mahrum bırakma amacıyla işlendiğini belirtti.  

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Kemal Advan Hastanesi'nin Gazze'nin kuzeyindeki son yarı aktif sağlık merkezlerinden biri olduğuna işaret ederek, işgalci askerlerin bu hastaneye yönelik saldırısını, hastaların ve sağlık personelinin zorla tahliye edilmesini ve hastanenin patlatılmasını, ağır bir savaş suçu ve işgal altındaki Filistin'de devam eden soykırım sürecinin bir parçası olarak nitelendirdi.

Bekaî, uluslararası ilgili kurumların bu suç karşısındaki sessizliğinin kabul edilemez olduğunu ve onların uluslararası sorumluluğunu artırdığını vurguladı.

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