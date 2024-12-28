Bekaî: İsrail rejiminin suçları karşısında uluslararası ilgili kurumların sessizliği, onların sorumluluğunu artırmaktadır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, İsrail rejimi askerlerinin Kemal Advan Hastanesi'ne vahşice saldırarak hastaneyi ateşe vermesini, en son savaş suçu, insanlığa karşı suç, uluslararası hukuk ve normların açık bir ihlali olarak şiddetle kınadı ve bu suçun Gazze'deki sağlık sistemini tamamen yok etme ve yaralı, hasta çocuklar, kadınlar ve erkekleri asgari tıbbi olanaklardan mahrum bırakma amacıyla işlendiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Kemal Advan Hastanesi'nin Gazze'nin kuzeyindeki son yarı aktif sağlık merkezlerinden biri olduğuna işaret ederek, işgalci askerlerin bu hastaneye yönelik saldırısını, hastaların ve sağlık personelinin zorla tahliye edilmesini ve hastanenin patlatılmasını, ağır bir savaş suçu ve işgal altındaki Filistin'de devam eden soykırım sürecinin bir parçası olarak nitelendirdi.

Bekaî, uluslararası ilgili kurumların bu suç karşısındaki sessizliğinin kabul edilemez olduğunu ve onların uluslararası sorumluluğunu artırdığını vurguladı.