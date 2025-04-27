Bender Abbas Şehit Recai Limanı'ndaki patlamayla ilgili son durum / güncelleniyor...

Cumhurbaşkanı, olayın hızlı bir şekilde araştırılması talimatını verdi. İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı adına Bender Abbas'ta bulunuyor. Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı ile Limanlar ve Denizcilik İdaresi Genel Müdürü de bölgeye ulaştı.

Şehit Recai Limanı'ndaki yangının %80'inden fazlası itfaiye ekiplerinin çabalarıyla kontrol altına alındı ve temizlik çalışmaları başladı.

İran Afet Yönetimi Kurumu, yayınladığı dördüncü açıklamada, "Şehit Recai Limanı'ndaki yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar operasyonun %80'i tamamlandı ve hava filosunun desteğiyle itfaiye ekiplerinin çabaları sayesinde temizlik işlemleri de önümüzdeki saatlerde sonuçlanacak" ifadelerine yer verdi.

İran Gümrük İdaresi, Şehit Recai Gümrük Ofisi'nde ithalat, ihracat ve transit işlemlerinin yeniden başladığını duyurdu.