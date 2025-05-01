İran-ABD dördüncü tur görüşmelerinin zamanında değişiklik

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, bu değişikliğin Umman Dışişleri Bakanı tarafından önerildiğini belirterek, yeni tarih hakkında bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını ifade etti.

Bekaî, İran İslam Cumhuriyeti’nin halkının meşru ve yasal çıkarlarını sağlamak, insan haklarını ve her bir İranlının refahını hedef alan yaptırımlar ve ekonomik baskıya son vermek amacıyla diplomasiden yararlanma kararlılığını yineleyerek, İran heyetinin görüşmelere iyi niyetle yaklaştığını ve ülkenin barışçıl nükleer enerji kullanımı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılması konularında uluslararası hukuka uygun olarak belirlenmiş çerçeveler doğrultusunda açık ve ciddi bir tutum sergilediğini vurguladı. İran’ın adil, mantıklı ve kalıcı bir uzlaşıya ulaşmak için kararlı ve güçlü bir şekilde bu yolda ilerlemeye devam edeceğini belirtti.