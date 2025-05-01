1 May 2025 18:24
Journalist ID: 5446
News ID: 85820187
T T
0 Persons

Ekler

İran-ABD dördüncü tur görüşmelerinin zamanında değişiklik

1 May 2025 18:24
News ID: 85820187
İran-ABD dördüncü tur görüşmelerinin zamanında değişiklik

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Mayıs Cumartesi günü Roma'da yapılması planlanan İran-ABD arasındaki bir sonraki dolaylı görüşmelerin zamanında değişiklik yapıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, bu değişikliğin Umman Dışişleri Bakanı tarafından önerildiğini belirterek, yeni tarih hakkında bilgilendirmenin daha sonra yapılacağını ifade etti.

Bekaî, İran İslam Cumhuriyeti’nin halkının meşru ve yasal çıkarlarını sağlamak, insan haklarını ve her bir İranlının refahını hedef alan yaptırımlar ve ekonomik baskıya son vermek amacıyla diplomasiden yararlanma kararlılığını yineleyerek, İran heyetinin görüşmelere iyi niyetle yaklaştığını ve ülkenin barışçıl nükleer enerji kullanımı ve yasa dışı yaptırımların kaldırılması konularında uluslararası hukuka uygun olarak belirlenmiş çerçeveler doğrultusunda açık ve ciddi bir tutum sergilediğini vurguladı. İran’ın adil, mantıklı ve kalıcı bir uzlaşıya ulaşmak için kararlı ve güçlü bir şekilde bu yolda ilerlemeye devam edeceğini belirtti.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .