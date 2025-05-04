İsrail'in Ben Gurion Havalimanı’nın olayından sonra güvenlik endişesi– Yemen füzesi 4 katmanlı savunmayı aştı

İsrail rejimi radyosunun haberine göre, Yemen'den atılan füzenin İsrail hava savunma sistemlerini geçerek doğrudan havalimanına isabet etmesi, güvenlik yetkilileri arasında büyük bir paniğe neden oldu. Yetkililer, füzenin Siyonist rejim ordusunun dört katmanlı hava savunmasını aşarak hedefini vurmasını “endişe verici” olarak nitelendirdi.

Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre, füzenin savaş başlığı oldukça büyüktü ve bu da bölgede şiddetli patlama dalgalarına yol açtı. İsrail basını, “Hets 3” (Arrow 3) ve “THAAD” gibi ileri teknolojiye sahip iki savunma sisteminin bu füzeyi durdurmakta başarısız olduğunu bildirdi.

Yayımlanan raporlara göre füze, Ben Gurion Havalimanı'nın birinci terminaline isabet etti ve 25 metre derinliğinde bir çukur oluşturdu. Bu gelişme, İsrail rejimin savunma sistemlerine olan güveni ciddi şekilde sorgulatmaya başladı.