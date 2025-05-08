Hindistan Dışişleri Bakanı: İslamabad ile gerginliği tırmandırmak istemiyoruz / Tahran ve Yeni Delhi arasındaki derin dostluk

Toplantının başında Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, İran heyetine hoş geldiniz diyerek “Son yıllarda birçok alanda iş birliğimiz gelişti. Ancak hâlâ ele alınması gereken konular da var. Başbakan Modi ile Cumhurbaşkanı Pezeşkian, Ekim 2024’te Rusya’nın Kazan kentinde bir araya geldiler ve ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda bizlere rehberlik ettiler. Ayrıca 26 Nisan’da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler.” dedi.

Jaishankar, Tahran ile Yeni Delhi arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümüne dikkat çekerek, “Bu tarih, aramızdaki yakın iş birliği ve derin dostluğun bir simgesidir. Bu yıldönümünü layıkıyla anacağımızdan eminim” açıklamasında bulundu.

Jaishankar, konuşmasında Hindistan ile Pakistan arasında son dönemde yaşanan askerî gelişmelere de değinerek Irakçi’ye hitaben “Siz, Hindistan’a öyle bir dönemde geldiniz ki 22 Nisan’da Keşmir bölgesinde vahşi bir terör saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Bu saldırı bizi, 7 Mayıs’ta sınır ötesindeki terörist altyapılara karşılık vermeye mecbur bıraktı.” ifadelerini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanı, söz konusu saldırıyı “hedefe yönelik ve orantılı” olarak nitelendirerek, “Amacımız tansiyonu artırmak değil. Ancak ülkemize yönelik askerî saldırılar olursa, kararlı bir yanıt verileceğinden kimsenin şüphesi olmamalı. Yakın bir komşu ve ortak olarak, bu durumu iyi anlamanız önemlidir” dedi.