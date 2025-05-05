Yemen Ordusu: İsrail’e karşı tam hava ablukası başlattık

El-Mesire televizyonu, Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, bu adımın İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun saldırılarına bir yanıt olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail’in Ben Gurion (Lod) Havalimanı başta olmak üzere çeşitli havalimanlarına yönelik tekrarlanan saldırılarla ablukayı fiilen uygulayacakları vurgulandı.

Yemen ordusu, uluslararası tüm havayolu şirketlerine bu bildiriyi ciddiyetle dikkate almaları çağrısı yaptı ve uçuş güvenliği ve yolcu hayatını koruma adına, İsrail’in kontrolündeki havaalanlarına yapılan seferlerin derhal durdurulmasını istedi.