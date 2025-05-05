5 May 2025 11:28
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News ID: 85823316
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Yemen Ordusu: İsrail’e karşı tam hava ablukası başlattık

5 May 2025 11:28
News ID: 85823316
Yemen Ordusu: İsrail’e karşı tam hava ablukası başlattık

Tahran, İRNA- Yemen ordusu, İsrail rejiminin Gazze’deki askeri operasyonlarını artırmasına yanıt olarak bu rejime karşı tam kapsamlı bir hava ablukası uygulamaya başladığını duyurdu ve tüm havayolu şirketlerine İsrail’e yapılan uçuşları durdurma çağrısında bulundu.

El-Mesire televizyonu, Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, bu adımın İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun saldırılarına bir yanıt olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail’in Ben Gurion (Lod) Havalimanı başta olmak üzere çeşitli havalimanlarına yönelik tekrarlanan saldırılarla ablukayı fiilen uygulayacakları vurgulandı.

Yemen ordusu, uluslararası tüm havayolu şirketlerine bu bildiriyi ciddiyetle dikkate almaları çağrısı yaptı ve uçuş güvenliği ve yolcu hayatını koruma adına, İsrail’in kontrolündeki havaalanlarına yapılan seferlerin derhal durdurulmasını istedi.

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