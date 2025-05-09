İstanbul'da yaşayan İranlılar, "Fars Körfezi" adının tahrifini kınadı

İstanbul’da yaşayan bazı İranlılar, İmam Rıza’nın (a.s) kutlu doğum gecesiyle eş zamanlı olarak, İstanbul’daki İran Başkonsolosluğu’nda düzenlenen istişare toplantısına katıldılar. Bu toplantıda, İmam Rıza’nın (a.s) doğumu anıldı, ayrıca şehirde yaşayan İranlıları ilgilendiren konular İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu ile paylaşılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

İran’ın İstanbul Başkonsolosu Ahmed Muhammedi, toplantıda On Gün Keramet haftasını kutlayarak, yurtdışında yaşayan İranlıları ülkenin değerli kültürel sermayesi olarak nitelendirdi. Diğer ülkelerde yaşayan vatandaşların, İran kültürü ve medeniyetinin en iyi tanıtıcıları olduğunu ifade etti.