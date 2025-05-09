9 May 2025 13:10
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News ID: 85827614
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İstanbul'da yaşayan İranlılar, "Fars Körfezi" adının tahrifini kınadı

9 May 2025 13:10
News ID: 85827614
İstanbul'da yaşayan İranlılar, "Fars Körfezi" adının tahrifini kınadı

Tahran, İRNA– İstanbul'da yaşayan İranlılar, İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda düzenlenen istişare toplantısında, "Fars Körfezi" adının tahrifine yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu belirterek bu çabaları şiddetle kınadı.

İstanbul’da yaşayan bazı İranlılar, İmam Rıza’nın (a.s) kutlu doğum gecesiyle eş zamanlı olarak, İstanbul’daki İran Başkonsolosluğu’nda düzenlenen istişare toplantısına katıldılar. Bu toplantıda, İmam Rıza’nın (a.s) doğumu anıldı, ayrıca şehirde yaşayan İranlıları ilgilendiren konular İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosu ile paylaşılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

İstanbul'da yaşayan İranlılar, "Fars Körfezi" adının tahrifini kınadı

İran’ın İstanbul Başkonsolosu Ahmed Muhammedi, toplantıda On Gün Keramet haftasını kutlayarak, yurtdışında yaşayan İranlıları ülkenin değerli kültürel sermayesi olarak nitelendirdi. Diğer ülkelerde yaşayan vatandaşların, İran kültürü ve medeniyetinin en iyi tanıtıcıları olduğunu ifade etti.

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