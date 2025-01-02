Bekaî: Büyük generaller coğrafyada bilinen toprakların fatihleri değil, gönüllerin fatihleridir

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî bugün öğleden sonra X sosyal medya hesabındaki sayfasında "Savaşın silahlara, çok sayıda bombaya ve ölülerden oluşan çok sayıda yığına dayandığı bir dönemde, o "gönüllerin komutanı" olarak tanındı; çünkü büyük generaller coğrafyada bilinen toprakların fatihi değillerdir; Onlar gönüllerin fatihleridir ve bu nedenle onların fetihleri hep kalır." paylaşımında bulundu.

Bekaî mesajının devamında "Direnişin gururu, vatanın askeri ve terörle mücadelenin büyük kahramanı İslam'ın yiğit komutanı Hac Kasım Süleymani'nin şehadetinin yıl dönümünde, onun anısını saygıyla anıyor İran'ı savunan, saldırganlığa, teröre ve işgale karşı direnen tüm şehitlerimizin ruhlarını selamlıyoruz." ifadesine yer verdi.