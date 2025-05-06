Pezeşkiyan ve Putin, kapsamlı iş birliği anlaşmasının uygulanmasına yönelik ortak iradeyi vurguladı

İki lider, İran ile Rusya arasındaki yapıcı, dostane ve ileri düzey ilişkilerden duydukları memnuniyeti dile getirerek; para ve bankacılık, kara ve demiryolu taşımacılığı ile enerji alanlarında yürütülen ortak projelerdeki ilerlemenin olumlu olduğunu belirttiler.

Görüşmede, İran ve Rusya arasında imzalanan kapsamlı stratejik iş birliği anlaşmasının, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğinin açık bir göstergesi ve siyasi, ekonomik, ticari ve güvenlik alanlarındaki iş birliğinin güçlenmesinde önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı. Her iki lider de bu anlaşmanın tam olarak hayata geçirilmesi için yüksek düzeyli bir iradeye sahip olduklarını ifade etti.

Putin ayrıca, İran ile ABD arasında devam eden nükleer müzakereler konusunda başarı dileklerini ileterek, bu süreçte Rusya’nın gerekli teknik desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Görüşmenin başında ise, Rusya Devlet Başkanı, İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Şehid Recai Limanı’nda meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da, Rusya’nın başsağlığı mesajı ve yangın söndürme çalışmalarına katılımından dolayı teşekkürlerini sundu.