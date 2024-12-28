28 Ara 2024 14:41
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Bekaî: İran ve Çin, uluslararası düzeyde barış ve güvenliği güçlendirmekte kararlı

28 Ara 2024 14:41
News ID: 85703108
Bekaî: İran ve Çin, uluslararası düzeyde barış ve güvenliği güçlendirmekte kararlı

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran ve Çin’in kapsamlı stratejik ortaklar olarak, ikili ilişkileri güçlendirmek, iki milletin çıkarlarını artırmak ve uluslararası düzeyde hukuk üstünlüğü, barış ve güvenliğin teşvikine katkıda bulunmak için yakın istişarelerde bulunmaya kararlı olduklarını belirtti.  

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, sosyal medya platformu X'teki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi'nin göreve gelmesinden bu yana bölge dışındaki ilk resmi ikili ziyaretini bugün Pekin’e gerçekleştirdiğini duyurdu.  

Bekaî, Irakçi'nin Çinli mevkidaşı Wang ng Yi ile ikili, bölgesel ve uluslararası konuların geniş bir yelpazede ele alındığı son derece faydalı ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.  

Irakçi, görüşmenin ardından "İran ve Çin, kapsamlı stratejik ortaklar olarak, iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve iki milletin çıkarlarını yükseltmek amacıyla yakın iş birliğini sürdürmeye kararlıdır. Aynı zamanda, uluslararası düzeyde hukuk üstünlüğü ile barış ve güvenliğin tesisine katkıda bulunmayı hedeflemektedirler." ifadelerini kullandı. 

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