Bekaî: İran ve Çin, uluslararası düzeyde barış ve güvenliği güçlendirmekte kararlı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, sosyal medya platformu X'teki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi'nin göreve gelmesinden bu yana bölge dışındaki ilk resmi ikili ziyaretini bugün Pekin’e gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bekaî, Irakçi'nin Çinli mevkidaşı Wang ng Yi ile ikili, bölgesel ve uluslararası konuların geniş bir yelpazede ele alındığı son derece faydalı ve kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Irakçi, görüşmenin ardından "İran ve Çin, kapsamlı stratejik ortaklar olarak, iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve iki milletin çıkarlarını yükseltmek amacıyla yakın iş birliğini sürdürmeye kararlıdır. Aynı zamanda, uluslararası düzeyde hukuk üstünlüğü ile barış ve güvenliğin tesisine katkıda bulunmayı hedeflemektedirler." ifadelerini kullandı.