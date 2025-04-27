ABD, İsrail'e ait gemiyi bombaladı

El-Mesire televizyonu, güvenilir kaynaklara dayanarak, ABD savaş uçaklarının Cumartesi gecesi Galaxy Leader adlı gemiyi üç kez hedef aldığını duyurdu.

Saldırıya ilişkin ayrıntılar ve gemide meydana gelen hasar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

19 Kasım 2023 Pazar günü haber medyası, Kızıldeniz'de bir İsrail gemisinin kaybolduğunu bildirmişti.

Haberin yayılmasının ardından Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Yahya Seri yaptığı açıklamada, Yemen Deniz Kuvvetleri'nin Kızıldeniz'de gerçekleştirdiği askeri operasyonla bir İsrail gemisine el koyarak ülke sahillerine yönlendirdiğini doğrulamış ve ayrıca "Güçlerimiz, Siyonist rejime ait olan veya bu rejimin bayrağını taşıyan her gemiyi hedef alacaktır ve geminin ele geçirilmesine yönelik Siyonistlerin tepkisinden korkmuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.