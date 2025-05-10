İran Lideri: Müslümanlar Filistin meselesinin unutulmasına izin vermemelidir

Bugün sabah (Cumartesi) ülke genelinden binlerce işçi, İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde İslam Devrimi’nin Lideri Ayetullah Hameney ile bir araya geldi.

Ayetullah Hamaney'in bu görüşmede yaptığı konuşmadan önemli başlıklar:

“Bugün dünyada halklara karşı yürütülen art niyetli politikalarla Filistin’e dair meselelerin unutturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Müslüman halklar buna izin vermemeli, kesinlikle izin vermemeli. Farklı söylentilerle, ilgisiz ve anlamsız meseleleri gündeme getirerek zihinleri Filistin konusundan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ancak zihinler Filistin meselesinden uzaklaşmamalı.”

“Siyonist rejimin Gazze’de, Filistin’de işlediği cinayetler göz ardı edilecek türden değildir. Tüm dünya bu vahşete karşı durmalıdır. Hem siyonist rejimin kendisine hem de bu rejimi destekleyenlere karşı durmalıdır. Amerikalılar bu rejimi tam anlamıyla destekliyor. Siyaset dünyasında zaman zaman aksi yönde açıklamalar yapılsa da gerçek durum bu değildir. Gerçek şu ki, mazlum Filistin halkı, Gazze’deki insanlar sadece siyonist rejimle değil, aynı zamanda Amerika ve İngiltere ile de karşı karşıyadır.”

“Benim inancım şudur ki, Allah’ın yardımıyla, Allah’ın izzeti ve yüceliğiyle Filistin siyonist işgalcilere karşı zafer kazanacaktır. Bu mutlaka gerçekleşecektir.”

“Bâtıl bir süre parlayabilir ama geçicidir, kesinlikle yok olup gidecektir; bunda hiç şüphe yok. Şu anda görülen bazı görüntüler, bazı adımlar ve Suriye’de ya da başka yerlerdeki ilerlemeler onların güçlü olduğunu değil, zayıf olduğunu gösterir ve inşallah bu daha fazla zayıflıkla sonuçlanacaktır.”

“Umarız İran milleti ve iman sahibi milletler, Filistin’in işgalcilere karşı kazandığı zaferi kendi gözleriyle görürler, inşallah.”