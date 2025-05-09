General Selami: Saldırının başladığı her nokta, saldırının hedefi olacaktır

Selami konuşmasının devamında "Bugün aziz İran milleti tarafından görülen şey, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin büyük İHA gücünün sadece küçük bir parçasıdır. Bu kuvvetin elinde bulunan İHA'lar, dünyadaki en modern ve en gelişmiş insansız hava aracı teknolojilerine sahiptir. Bu da komutanlarımızın her türlü darbeyi indirmesini sağlar ve operasyon planlamasında esneklik yaratır." dedi.