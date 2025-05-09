Selami konuşmasının devamında "Bugün aziz İran milleti tarafından görülen şey, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’nin büyük İHA gücünün sadece küçük bir parçasıdır. Bu kuvvetin elinde bulunan İHA'lar, dünyadaki en modern ve en gelişmiş insansız hava aracı teknolojilerine sahiptir. Bu da komutanlarımızın her türlü darbeyi indirmesini sağlar ve operasyon planlamasında esneklik yaratır." dedi.
General Selami: Saldırının başladığı her nokta, saldırının hedefi olacaktır
9 May 2025 10:29
News ID: 85827492
Tahran, İRNA - İslam Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'ne ait yer altı İHA hangarlarından birinin tanıtımında yaptığı konuşmada " Saldırının kaynağı olan her yer, bizim için saldırının hedefi olacaktır; yani saldırının başladığı nokta bizim hedefimize dönüşecektir." ifadelerini kullandı.
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