Irakçi, Stockholm’deki İran Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyı kınadı



İki ülkenin dışişleri bakanları arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ve konsolosluk ilişkileri üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

Irakçi, büyükelçiliğe yönelik saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin İsveç hükümeti tarafından alınması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Irakçi, Tahran–Stockholm ilişkilerine değinerek, yanlış anlaşılmaların giderilmesi ve ikili iş birliğinin güçlendirilmesi için daha derin diplomatik istişarelerin önemini vurguladı.

İsveç Dışişleri Bakanı ise, ülkesinin İran’ın diplomatik temsilciliklerini koruma konusundaki taahhüdünü yineleyerek, İran’ın Stockholm Büyükelçiliği’nin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.