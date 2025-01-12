Orduya yeni stratejik İHA ve gemiler eklendi

Amiral Habibullah Seyyari, orduya yeni askeri teçhizatın eklenmesine ilişkin açıklamasında "Bu alandaki en önemli eylemlerden biri de önümüzdeki günlerde gizlilik, yüksek patlayıcı güç, uzun menzil ve tespit özelliklerine sahip binden fazla stratejik İHA'nın görücüye çıkarılıp eklenmesi olacak.Bu envanterin eklenmesiyle İran İslam Cumhuriyeti Ordusunun İHA gücü de artacak." ifadesini kullandı.

"Önümüzdeki günlerde İran İslam Cumhuriyeti ordusunun kara kuvvetleri envanterine eklenecek olan, ordunun kara kuvvetlerindeki farklı sistemlerdeki bazı ekipmanların tanıtımını yapmayı planlıyoruz." diyen Ordu Genelkurmay Başkanı ve Koordinatör Yardımcısı ayrıca Cask Eyaleti'nin ikinci bölgesinin 1. aşamasının faaliyete geçeceğini açıklayarak" İslam Devrimi Lideri'nin donanmanın Makran sahilinde genişletilmesine ilişkin talimatının uygulanmasında geçtiğimiz yıllardan itibaren bu çalışmaya başlanmış ve değerli tedbirler alınmıştır. Buna dayanarak Cask bölgesinde inşa edilen tesislerin birinci fazı olan dalgakıranlar, rıhtımlar, liman tesisleri, donanmanın en iyi şekilde kullanılması ve açık denizlerdeki varlığı için hizmete açılacak." ifadesine dikkat çekti.

Amiral Seyyari konuşmasında, donanmaya yeni bir uçak gemisinin eklendiğini duyurarak "Bu ekleme, Kara Kuvvetlerinin muharebe gücüne etkili bir şekilde yardımcı olabilir. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun Deniz Kuvvetlerine çok sayıda modernize edilmiş gemi ve uçan birlik de yakın gelecekte eklenecek diğer ekipmanlardır." dedi.

Amiral Seyyari "Bu sabah, ortak Hava Savunma Üssü Komutanlığı ve Ordu savunma ve Hava Kuvvetleri, İslam Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri ile Stratejik Elektronik Savaş güçlerinin de katılımıyla harekatı tüm ordu düzeyinde hayata geçirildi. İkinci tatbikat, ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki İran İslam Cumhuriyeti'nin kara kuvvetleri tarafından terörist grupların ve düşmanların tehditlerine karşı koymayı amaçlıyor ayrıca batı bölgesinde de hava kuvvetlerinin iş birliği ve desteğiyle iki noktada tatbikat gerçekleştirilecek." diye ekledi.