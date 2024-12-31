Hamas: Noel, Filistin soykırımını protesto etmek için bir kampanya haline gelmeli

Hamas'ın bildirisinde "Noel'i kutlayan dünyanın tüm özgür insanlarından, bu kutlamaları, İsrailli işgalcilerin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım, etnik temizlik ve zorla yerinden etme savaşına karşı popüler ve ülke çapında bir harekete dönüştürmelerini istiyoruz." ifadesine yer verildi.

Hamas'ın "Bu kutlamalar, Siyonist rejimin Filistinlilere uyguladığı soykırım politikasına karşı dünya çapında protesto yürüyüşlerini sürdürmek ve yoğunlaştırmak için küresel bir fırsat haline gelmeli." vurgu yapıldığı bildirisinin devamında "Yeni yıl kutlamaları aynı zamanda işgalci rejim ve Siyonist rejimin saldırganlığını ve suçlarını destekleyen ülkeler üzerinde de bir baskı haline gelmelidir." ifadesinin altı çizildi.