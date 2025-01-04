4 Oca 2025 17:31
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News ID: 85710206
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Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin 'Büyük Peygamber 19' Tatbikatı başladı

4 Oca 2025 17:31
News ID: 85710206
Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin 'Büyük Peygamber 19' Tatbikatı başladı

Tahran, İRNA- Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin güvenlik ve güç gösterisi olan "Büyük Peygamber 19" tatbikatı, özel kuvvetler tugayı Mirza Küçük Han'ın Reşt Havalimanı'ndan Kirmanşah Havalimanı'na nakliyle başladı.

Batı bölgelerinde gerçekleştirilecek bu tatbikatta, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin çeşitli sınıf ve uzman birlikleri yer alacak. Hızlı müdahale operasyon senaryolarının da uygulanacağı tatbikatta, kuvvet ve teçhizatın bölgeye hızlı nakli gibi görevler icra edilecek.

Tatbikatın bu aşaması, Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'ne bağlı Mirza Küçük Han Tugayı tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Necef-i Eşref Bölge Komutanı General Azimi, tatbikatla ilgili yaptığı açıklamada, "Büyük Peygamber tatbikatlarının ilk aşaması, Kirmanşah'ın Uramanat bölgesinde başlamıştır." dedi.

Gilân'dan hava yoluyla özel kuvvetlerin nakli, tatbikatın ilk bölümünü oluştururken, yeni teçhizatların kullanımı ve Besic güçlerin iş birliği sonraki aşamaların bir parçası olacak.

Bu tatbikatın amacı, savunma kabiliyetini artırmak ve ülkenin askeri caydırıcılığını güçlendirmektir.

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