İran'ın Rusya Büyükelçisi: Pezeşkiyan'ın Moskova gezisi tarihi olacak

Kazım Celali, Moskova'da İRNA muhabirine verdiği röportajda, İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında kapsamlı işbirliği anlaşmasının iki ülkenin cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Vladimir Putin tarafından 17 Ocak 2025''te imzalanmasının planlandığına değinerek "Tahran ile Moskova arasındaki ilişkiler, iki komşuluk unsuru ve bölgesel ve uluslararası meselelere ortak yaklaşımlar temelinde ilerlemektedir." ifadesine dikkat çekti.

İran-Rusya ilişkilerinde komşuluk unsuruna işaret eden Celali "İki ülkenin tarih boyunca birbiriyle ilişkileri olmuştur ve elbette bu ilişkilere inkar edilemeyecek iniş çıkışlar da eşlik etmiştir." dedi.

Celali ayrıca iki ülkenin bölgesel meseleler ve terörle mücadele konusundaki ortak yaklaşımlarına değindiği açıklamasında İslam devriminin uluslararası sistemde sultacılığı ve sultacılığın altına girmeyi reddettikten sonra İran İslam Cumhuriyeti'nin yaklaşımına atıfta bulunarak "Bu söylem dünyada taraftar buldu ve bugün Rusya bağımsızlığını vurguluyor." diye ekledi.