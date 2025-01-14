14 Oca 2025 09:37
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News ID: 85719532
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Siyonistlerden yeni sabotaj: Sinvar'ın naaşı Hamas'a teslim edilmeyecek

14 Oca 2025 09:37
News ID: 85719532
Siyonistlerden yeni sabotaj: Sinvar'ın naaşı Hamas'a teslim edilmeyecek

Tahran, İRNA- Hamas'ın merhum lideri şehit Yahya Sinvar'ın naaşının İsrail rejimi ile yapılacak bir esir takasıyla Hamas'a teslim edilmesini talep etmesine rağmen, Tel Aviv medyası bu talebin kabul edilmeyeceğini açıkça belirtti.

Rusya El Yovm'un İsrail medyasına dayandırdığı haberine göre, İsrail yetkilileri Sinvar'ın cesedinin Hamas'a teslim edilmeyeceğini söyledi.
Yahya Sinvar, 26 Ekim'de Gazze'nin güneyindeki Refah'ta Siyonist rejim askerleriyle girdiği çatışmada şehit olmuştu. Şehadet anında üzerinde askeri üniforma vardı.
Siyonist rejim, Sinvar'ın şehadetinden sonra naaşını işgal altındaki topraklara götürdü ve Hamas'a teslim etmedi.

Daha önce, Suudi Arabistan merkezli El Hadas televizyonu gibi bazı haber kaynakları, Hamas'ın Sinvar'ın naaşının ilk etapta bir esir takasıyla teslim edilmesini talep ettiğini bildirmişti.

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