2025'te İran ve Rusya ticaretinin hızla artış beklentisinin dört nedeni

Kazım Celali, Moskova'da İRNA muhabiriyle yaptığı görüşmede, 28 Ocak 2025'te Dr. Mesud Pezeşkiyan'ın Moskova'ya yapacağı ziyaretin, iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek olan ikili projelerle ilgili bakanlık müzakereleri ve iki ülke arasındaki kapsamlı iş birliği anlaşmasının imzalanmasının, ticaret engellerinin aşılmasında ve çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli adımlar olacağını vurguladı.

Celali "Ukrayna Savaşı'nın ardından 24 Şubat 2022'den itibaren, Rusya'nın İran ile ekonomik ilişkileri artırmaya yönelik çabaları dikkat çekti. Son üç yıl içinde Rusya, mal taşımacılığını kolaylaştırmayı ve İran üzerinden ihtiyaç duydukları ürünleri temin etmeyi ya da kendi mallarını ihraç etmeyi hedefledi." açıklamasında bulundu.

İran'ın Rusya Büyükelçisi, İran ile Rusya arasındaki para birimi anlaşmasının ilk aşamasının uygulanmaya konması ve İran banka kartlarıyla Rusya'daki ATM'lerden ruble çekilmesinin sağlanmasının yanı sıra, 2025'in ilk ve ikinci yarısında Rus ve İranlı vatandaşların kendi banka kartlarıyla alışveriş yapabileceği ikinci ve üçüncü adımların da hayata geçirileceğini belirtti.

Celali, ayrıca 2025 yılında İran Cumhuriyeti ile Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye beş ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının devreye gireceğini ve karşılıklı ticarette yaklaşık 9 bin ürünün gümrük vergisinin sıfırlanmasının, İran ve Rusya arasındaki ticaretin sıçrama yapması için büyük bir fırsat olduğunu ifade ederken "Bu anlaşmanın uygulanmasıyla birlikte, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkeler arasındaki ticarette yaklaşık 9 bin ürünün gümrük vergisi sıfırlanacak." dedi.

Büyükelçi Celali ayrıca "Avrasya Ekonomik Birliği'nde en büyük ekonomiye sahip olan ülke Rusya'dır ve serbest ticaret anlaşması ile birlikte, malların yüzde 87'sinin gümrük vergisi sıfırlanacak. Bu nedenle 2025, hem Rusya ile hem de diğer bu birliğe üye ülkelerle ticaret hacminin artırılması için iyi bir fırsat olacaktır." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin önümüzdeki on yıl içinde nasıl şekilleneceğiyle ilgili tahminlerde bulunan Celali, yapılan çalışmalar sayesinde para birimi ve bankacılık alanındaki sorunların azalacağını, Reşt-Astara demir yolunun inşa edilerek Batı Koridoru'nun eksik halkasının tamamlanacağını ve gümrük prosedürlerinin iyileştirileceğini belirtti ve bu gelişmelerin, iki ülkenin ekonomilerinin birbirine entegre olmasını sağlayacağını ve böylece ticaret hacminin güçleneceğini ifade etti.