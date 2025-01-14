Kremlin: Rusya, İran ile stratejik ortaklık anlaşmasına büyük önem veriyor

RIA Novosti'ye göre, Dmitri Peskov Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu anlaşmanın imzalanması, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Mesud Pezeşkiyan'ın yaklaşan ziyaretinin çok önemli bir kısmını oluşturuyor; bizim için bu çok önemli bir olay ve buna büyük önem veriyoruz." dedi.

Kremlin, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 28 Ocak Cuma günü Moskova'ya resmi ziyarette bulunacak olan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geleceğini duyurmuştu.



Kremlin'in açıklamasında, "Putin ve Pezeşkiyan görüşmesinde, ticaret ve yatırım, ulaşım ve lojistik, insani alanlar gibi alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da genişletilmesi perspektifinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konuların ele alınması bekleniyor." ifadesine dikkat çekildi.

Kremlin ayrıca, "Görüşmelerin ardından Vladimir Putin ve Mesud Pezeşkiyan, Rusya ve İran arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını imzalayacak ve basın mensuplarına hitap edecek." diye ekledi.