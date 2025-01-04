Irakçi: Nükleer programla ilgili yapıcı müzakerelere hazırız

Seyyid Abbas Irakçi, Çin'in CCTV kanalı ile yaptığı özel röportajda "İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereleri yeniden başlatmaya hazırız. 2 yılı aşkın bir süre 5+1 ülkeleriyle iyi niyetle müzakere yaptık ve sonunda tüm dünyanın diplomasinin bir başarısı olarak kabul ettiği ve takdir ettiği bir anlaşmaya varmayı başardık." ifadesini kullandı.

"Biz bunu iyi niyetle uyguladık ama hiçbir sebep ve gerekçe göstermeden bundan çekilme kararı alan ve durumu bu noktaya getiren Amerika oldu." diyen Irakçi " Nükleer programımızla ilgili olarak gecikmeden bir anlaşmaya varmayı hedefleyen yapıcı müzakerelere başlamaya hala hazırız." İfadesine dikkat çekti.

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında "Bize göre mevcut formül eski KOEP formülüyle aynı; yani yaptırımların kaldırılması karşılığında İran'ın nükleer programı konusunda güven inşa etmek. Bu çerçevede müzakereye hazırız." ifadesine yer verdi.

Bakan Irakçi "Avrupa ülkeleriyle bir dizi müzakere yapıldı. Bu müzakerelerin ikinci turu kararlaştırıldı ve önümüzdeki iki hafta içinde üç Avrupa ülkesi ile gerçekleştirilecek. Amerika örneğinde yeni hükümetin kendi politikasını oluşturması doğaldır ve biz de buna göre karar vereceğiz. Çin ve Rusya geçmişte müzakerelerin etkin iki üyesiydi ve İran İslam Cumhuriyeti'ne göre bu müzakerelerde yapıcı rol oynamaya devam etmeleri gerekiyor. Bu bizim dileğimiz ve irademizdir." dedi.

İran Dışişleri Bakanı sözlerinin devamında "Bir diplomat olarak en zor durumlarda bile diplomatik çözüme ulaşılabileceğine inanıyorum. Ancak bu, yeni yollar bulma ve anlaşma için yeni formüllere ulaşma konusunda ne kadar siyasi iradenin olduğuna ve diplomatların ne kadar yaratıcı ve yenilikçi olduğuna bağlıdır.Karşı tarafta siyasi irade varsa çözüm bulmak zor ama imkansız değil." diye ekledi.