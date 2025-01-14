İran-Türkiye sanatta ilişkilerini güçlendiriyor

İran Kültür Ataşesi'nin de katıldığı açılışta, sanatçılar tarafından hazırlanan hat, tezhip ve minyatür eserlerinin sergilendiği Mevlana şiirleri sergisi, Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

İran Kültür Ataşesi Sayın Seyyid Kasım Nazımi, "Bu sergi, İran-Türkiye kültürel işbirliğinin değerli bir göstergesidir." diyerek serginin önemine vurgu yaptı. Nazımi, Mevlana şiirleri sergisinin, İran ve Türkiye arasındaki kültürel alışverişleri artırmak için önemli bir adım olduğunu belirtti.

İran İslam Kültür ve Sanatları Birliği Başkanı Emin Muhtari ise yaptığı konuşmada, Birliğin İran-İslam kültür ve sanatını dünyaya tanıtmak için özel bir çaba gösterdiğine işaretle kültür ve sanat ekonomisinin geliştirilmesi ve bu alanda iki ülke arasında işbirliğinin güçlendirilmesi için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Muhtari, serginin İran hat sanatını ve Mevlana'nın ölümsüz şiirlerini dünyaya tanıtmak için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Bu etkinliğin İran ve Türkiye arasındaki kültürel ve sanatsal ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Barış Demirci, üniversitenin temel amaçlarından birinin sanatçılar yetiştirmek olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin de bu amaç doğrultusunda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Demirci, İran İslam Kültür ve Sanatları Birliği'ne teşekkür ederek, bu önemli sergiyi üniversitelerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.