Kremlin: İran ve Rusya'nın ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselecek

Dimitri Peskov, Çarşamba günü Moskova'da İRNA muhabiriyle yaptığı özel röportajda, bu anlaşmanın, Rusya ve İran arasındaki çok yönlü ilişkilerin tüm boyutlarını kapsadığını, askeri, siyasi, ticari ve ekonomik işbirliklerinin güçlendirilmesinden, bilimsel, eğitimsel, kültürel ve insani faaliyetlerde ikili ilişkilerin gelişimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirtti. Peskov, Tahran ve Moskova arasındaki etkileşimin başka ülkelerin çıkarlarına karşı olmadığını vurgulayarak, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in, "Rusya, hiçbir zaman başka bir ülkeye karşı bir ülkeyle dost değildir" şeklindeki sözlerini hatırlattı.

Trump’ın göreve başlamasıyla ilgisi yok

Kremlin Sözcüsü, İRNA'nın başka bir sorusuna yanıt verirken, Rusya ve İran arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının imza tarihinin, Trump’ın göreve başlamasıyla (20 Ocak) bağlantılı olduğu yönündeki spekülasyonların sadece gülümsemeye neden olacağını belirtti ve "Komplo teorisyenlerinin sürekli olarak kafalarını karıştırmalarına izin verelim" dedi. Ayrıca, "Amerika'nın yeni Cumhurbaşkanının yemin töreni, bazı insanlar için ve özellikle Amerikalı vatandaşlar için ilginç bir olay olabilir, ancak bu hiçbir şekilde İran ve Rusya arasındaki kapsamlı anlaşmanın doğasını etkilemez. Dolayısıyla, Rusya ve İran arasındaki ilişkilerin stratejik bir ortaklık seviyesine yükseldiğini gösteren bir belge üzerinde iki yıl süren sıkı çalışmayı gelecekteki tarihi bir olayla ilişkilendirmek zor" şeklinde konuştu.

Rusya ve İran'ın gelecekteki adımları

Kremlin Sözcüsü, İRNA'nın, Rusya ve İran'ın kapsamlı stratejik anlaşmayı imzaladıktan sonraki olası adımları hakkındaki sorusuna, "Bu alanda, iki ülke arasındaki ilişkilerin hukuki temellere dayalı operasyonel anlaşmalarla şekilleneceği yeni hükümetler arası stratejik anlaşma çerçevesinde gelişmeleri beklememiz gerekiyor" yanıtını verdi.