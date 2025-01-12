Tuğgeneral Yahya Seri, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, ülke silahlı kuvvetlerinin Kızıldeniz'de USS Harry Truman ile beşinci kez çatıştığını duyurdu.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü "9 saat süren bu çatışmada Kızıldeniz'in kuzeyinde Amerikan gemisi seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı."bilgisini paylaşarak bu operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini ve Amerikan gemisinin Kızıldeniz'in en kuzey bölgesine kaçtığını duyurdu.
Tuğgeneral Seri, Siyonist rejimin ve destekçilerinin Gazze Şeridi'ndeki suçları durdurulana ve bu bölgedeki abluka kaldırılıncaya kadar Yemen silahlı kuvvetlerinin operasyonlarının devam edeceğinin de altını çizdi.
Yemen güçleri ile Amerikan gemisi arasında 9 saatlik çatışma
Tahran, İRNA - Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Kızıldeniz'de Amerikan uçak gemisiyle 9 saatlik çatışma yaşandığını duyurdu.
Tuğgeneral Yahya Seri, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, ülke silahlı kuvvetlerinin Kızıldeniz'de USS Harry Truman ile beşinci kez çatıştığını duyurdu.
İlgili haberler
-
Yemen: ABD - İngiltere saldırılarında 1 kişi şehit oldu 9 kişi de yaralandı
Tahran, İRNA – Yemen Sağlık Bakanlığı, cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, ABD, İsrail ve…
-
ABD ve İngiltere savaş uçakları Yemen'i bombaladı
Tahran, İRNA: Haber kaynakları, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının Yemen'in Amran ve…
-
Yemen Ensarullah üyesinden Siyonist yerleşimcilere mesaj
Tahran - İRNA- Yemen Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu üyesi, Siyonist yerleşimcilere hitaben…
-
Ensarullah: Siyonist rejimin savunma sistemi füzemizi engelleyemedi
Tahran, İRNA- Yemen Ensarullah Hareketi, Pazar sabahı işgal altındaki Filistin’e düzenlenen…
yorumunuz