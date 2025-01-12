Yemen güçleri ile Amerikan gemisi arasında 9 saatlik çatışma

Tuğgeneral Yahya Seri, cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, ülke silahlı kuvvetlerinin Kızıldeniz'de USS Harry Truman ile beşinci kez çatıştığını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü "9 saat süren bu çatışmada Kızıldeniz'in kuzeyinde Amerikan gemisi seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı."bilgisini paylaşarak bu operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini ve Amerikan gemisinin Kızıldeniz'in en kuzey bölgesine kaçtığını duyurdu.

Tuğgeneral Seri, Siyonist rejimin ve destekçilerinin Gazze Şeridi'ndeki suçları durdurulana ve bu bölgedeki abluka kaldırılıncaya kadar Yemen silahlı kuvvetlerinin operasyonlarının devam edeceğinin de altını çizdi.