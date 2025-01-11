Dengeden egemenlik haklarına saygıya kadar, İran ve Rusya arasında kapsamlı anlaşmanın yeni detayları

Celali, Cumartesi günü IRNA muhabiriyle yaptığı özel röportajda, anlaşmanın yazım ve onay süreci hakkında bilgi vererek “Daha önce, İran ve Rusya arasında 2001 yılında imzalanan ve İran Meclisi tarafından onaylanan bir kapsamlı işbirliği anlaşması bulunuyordu. Bu anlaşmanın geçerlilik süresi 20 yıl olarak belirlenmişti ve 2021 yılında sona erdi.” açıklamasında bulundu.

Celali, anlaşmanın otomatik olarak beş yıllık periyotlarla uzatılmasını öngören bir madde içerdiğini belirterek "Taraflar, sürenin sona ermesinden önce herhangi bir itirazda bulunmadıkları takdirde, anlaşma otomatik olarak uzatılıyor. Bu nedenle mevcut anlaşma 2026’ya kadar geçerli olacak." dedi.

Ancak Celali, mevcut anlaşmanın günümüz koşullarına uygun olmadığını belirterek “İki ülke liderleri, mevcut anlaşmanın güncel olmadığı ve mevcut ilişkilerin kapsamını karşılayamadığı görüşünde birleştiler. Bugünkü ilişkilerimiz, 24 yıl öncesine kıyasla çok daha geniş kapsamlıdır. Bu nedenle liderlerin kararıyla anlaşmanın güncellenmesi kararlaştırıldı.” diye ekledi.

Yeni anlaşmanın hazırlanması sürecinde, iki ülkenin dışişleri bakanlarının işbirliği yaptığını belirten Celali, "İran tarafı taslak metni hazırladı ve Rus tarafına sundu. Bu süreç yaklaşık iki buçuk ila üç yıl sürdü. Çok sayıda müzakere ve düzenleme yapıldıktan sonra nihai metin üzerinde mutabakata varıldı" dedi.