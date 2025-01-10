Irakçi: Irak'ın bölgesel sorunların çözümüne yönelik uluslararası girişimlerini destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Irak Başbakanı Muhammed El Şiya El Sudani'nin Tahran ziyareti sırasında verdiği bu demecinde, Tahran ile Bağdat arasındaki ikili ilişkilere değinerek " Irak hükümeti bölgesel düzeydeki ilişkilerini etkili, olumlu ve istikrarlı diplomasi yoluyla sürdürüyor. Irak güçlü bir ülke, kararları önemli ve ülkeler bu kararları dinliyor." ifadesine dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı, Irak Başbakanı'nın Tahran ziyareti sırasında iki taraf arasında önemli siyasi ve güvenlik konularının gündeme geldiğine dikkat çekerek "Irak'ın bölgesel sorunların çözümüne yönelik iç kararlarını ve uluslararası girişimlerini destekliyoruz." vurgusunda bulundu.