Irak Başbakanı, İnkılap Lideri ile bir araya geldi

Ayetullah Ali Hamaney'in eserlerini koruma ve yayma ofisinin internet sitesinin aktardığına göre, tamamlayıcı haberler ve fotoğraflar ilerleyen saatlerde yayımlanacaktır.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya el-Sudani, Tahran’a bir günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Sudani'nin Tahran ziyareti, iki ülke arasındaki ikili ilişkileri gözden geçirmek, İran Cumhurbaşkanı'nın Irak'a yaptığı ziyaretin başarılarının ışığında bu ilişkileri güçlendirmek ve bölgesel meseleleri değerlendirmek gibi önemli hedeflere sahip.