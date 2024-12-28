İran ve Çin arasında ortak anlaşmalar

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi'nin Pekin'e gerçekleştirdiği ziyaret, Çin Dışişleri Bakanı ve Politbüro Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşti. İki taraf, karşılıklı ilişkilerin son durumu ve bölgesel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunarak aşağıdaki konularda anlaşmaya vardılar:

İki taraf, son yıllarda İran ve Çin arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının uygulanmasındaki ilerlemeleri olumlu değerlendirdi ve liderlerin stratejik rehberliğinde, iki ülke arasındaki işbirliği programını uygulamaya koymak için çaba göstereceklerini vurguladılar. Ayrıca, siyasi ve diplomatik, parlamenter, savunma ve güvenlik, iç güvenlik, yargı, ekonomi ve ticaret alanlarında tecrübe paylaşımını güçlendireceklerini belirtti.

Dışişleri Bakanları, gençlik, eğitim, spor, bilim ve teknoloji, kültür, turizm, çevre, sağlık ve tıp, radyo ve televizyon gibi alanlarda etkileşimlerin güçlendirilmesi ve ayrıca şehirlerarası ve eyaletler arası halklar arası değişimlerin teşvik edilmesine önem verdiklerini vurguladı.

İki taraf, Batı Asya'daki mevcut gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunarak şu noktalarda mutabık kaldı.

-Batı Asya, Batı Asya halklarının toprağıdır ve bölge dışındaki büyük ülkelerin çıkar çatışmaları için bir çatışma alanı olmamalıdır. Batı Asya'nın geleceği ve kaderi, Batı Asya halklarının kendi iradeleriyle belirlenmelidir.

-Uluslararası toplum, Batı Asya ülkelerinin ulusal egemenliğine, güvenliğine, istikrarına, birliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli; Batı Asya ülkelerinin makul taleplerine duyarlı olmalı; Batı Asya halklarının bağımsız kararlarına saygı göstermeli; bölge halklarının tarihine, kültürüne ve geleneklerine saygı duymalı ve Batı Asya'da barış ve istikrarı güçlendirmek için yapıcı bir rol oynamalıdır.

- Batı Asya'da istikrar ve huzurun sağlanmasının yolu, uluslararası hukuka dayalı, siyasi çözüm ilkesine sadık kalınarak ve dış müdahalelerden kaçınılarak sağlanabilir.

-İran İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki ülkeler arasında görüşmelerin sürdürülmesi desteklenmektedir.

-Filistin meselesinin çözülmesi, Filistin halkının yasal hakkına saygı gösterilmesini ve işgalin son bulmasını gerektirir. Şu anki öncelik, derhal bir ateşkes sağlanması, Gazze'den tüm askeri güçlerin çekilmesi ve insani yardım gönderilmesidir. Lübnan'daki ateşkes anlaşmasının ciddi ve etkili bir şekilde uygulanması gerektiği vurgulanmıştır. Terörizm ve aşırılıkla mücadele, iç barış ve insani yardımların gönderilmesi süreçleri Suriye'de kapsamlı bir şekilde sürdürülmelidir.