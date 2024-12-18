18 Ara 2024 16:56
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Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere Kahire'ye gitti

18 Ara 2024 16:56
News ID: 85694026
Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere Kahire'ye gitti

Tahran, İRNA- İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Gelişmekte Olan Sekiz İslam Ülkesi (D-8) liderlerinin 11. zirvesine katılmak üzere Kahire'ye hareket etti.  

Cumhurbaşkanı, bu seyahati sırasında D-8 zirvesine katılmanın yanı sıra zirveye katılan bazı liderler ve yetkililerle ikili görüşmeler yaparak ikili, bölgesel ve küresel meseleleri ele alacak.  

Zirve Detayları
D-8 Grubu'nun 11. Liderler Zirvesi, İslam dünyasının ekonomik ve siyasi değişimlerine uyum sağlamak amacıyla Perşembe günü Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek.  

Bu zirveden bir gün önce, Çarşamba günü, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'nin katılımıyla, İran, Türkiye, Mısır, Pakistan, Endonezya, Nijerya, Malezya ve Bangladeş'ten oluşan D-8 üyelerinin dışişleri bakanları toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantıda, liderler zirvesi için son belgeler üzerinde çalışılacak.  

Gündem ve Özel Oturumlar 
Bu zirvenin ana teması "Gençlere Yatırım ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Destek: Geleceğin Ekonomisini Şekillendirmek" olarak belirlendi.  

Ayrıca, Perşembe günü öğleden sonra, zirveye katılan ülkelerin liderleri, Filistin ve Lübnan'ın durumunu değerlendirmek üzere özel bir oturum düzenleyecek.

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