İran ve Çin dışişleri bakanları arasında görüşme

Bugün yapılan bu görüşmeye ilişkin, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, geçtiğimiz Perşembe günü Irakçi'nin Çinli yetkililerle ikili ilişkiler ve kapsamlı iş birliği programının uygulanma süreci hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere Çin’e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, İran İslam Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki tüm alanlarda oldukça iyi ilişkilere dikkat çekerek "Irakçi’nin Pekin ziyareti, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin resmi daveti üzerine gerçekleşmekte olup, Cuma günü başlamıştır. Bu ziyaret, İran’ın 14. hükümetinin dışişleri bakanının bu ülkeye yaptığı ilk resmi ziyarettir." ifadelerini kullandı.

Bekaî ayrıca, bu ziyarette yalnızca ikili ilişkiler ve kapsamlı iş birliği programının uygulanması üzerine değil, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüşmelerin ve istişarelerin yapılacağını belirtti.