Almanya Dışişleri Bakanı’ndan Türkiye’ye, Suriye Kürtlerine saldırı konusunda uyarı

Deutsche Welle’de yayımlanan haberine göre, Almanya, Türkiye’yi Beşar Esed hükümetinin çöküşünden yararlanarak Suriye Kürt güçlerine saldırmaması konusunda uyardı ve böyle bir çatışmanın daha geniş güvenlik sonuçları doğuracağını belirtti.

Baerbock, bu açıklamalarında "DAEŞ, Türkiye’nin Suriye Kürtlerine saldırısından fayda sağlayacak tek gruptur." derken ayrıca, Kürt güçlerinin Suriye'de DAEŞ'in yenilmesinde önemli bir rol oynadığını ekledi. Baerbock, Ankara’nın Kürtlere yönelik herhangi bir saldırısını ve bunun sonuçlarını Suriye, Türkiye ve Avrupa için bir tehdit olarak nitelendirdi.

Berlin hükümetinden bu açıklamalar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma günü yaptığı ve Suriye’nin varlığına tehdit oluşturan terörist grupların, yani DAEŞ ve Kürt savaşçıların yok edilme zamanının geldiğini belirttiği açıklamanın ardından geldi.

Türkiye, yeni Suriye liderleriyle güçlü ilişkilerini sürdürmekte ve Suriye'nin kuzeyindeki Kürt militanlara yönelik defalarca askeri operasyonlar düzenlemiştir. Ankara, bu grubu yasaklı İşçi Partisi'nin (PKK) bir kolu olarak görmektedir. PKK, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanınmaktadır.

Türkiye hükümeti, bu gruba karşı son saldırılarında 40 binden fazla PKK mensubunu öldürdüğünü açıklamıştır.

Erdoğan, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yeni Suriye hükümetinin sınırlarında terörizme tahammül etmemesi gerektiğini ifade ederek, "Suriye ve bölgemizin geleceğinde IŞİD ve PKK da dahil olmak üzere hiçbir terör örgütüne yer yok," dedi.

Ayrıca, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı göstereceğini ve bunun Ankara hükümetinin kırmızı çizgisi olduğunu belirterek, "Bu ilkemizden asla taviz vermeyeceğiz," diye ekledi.