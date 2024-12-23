Siyonist rejimden Colani'ye mektup: Suriye'den çıkmayacağız

Yediot Aharnot gazetesinin yazısında "Tahrir el Şam Lideri Ahmet el Şara'nın (Ebu Muhammed El Colani) yaklaşık bir hafta önce İsrail ile çatışma niyetinde olmadığı yönündeki mesajlarına rağmen, Tel Aviv yetkilileri, Şam'ın yeni yönetimine mesaj göndererek, cihatçıların (Heyet Tahrir El Şam) Suriye'nin güneyine erişme girişimlerini kabul etmeyeceklerini vurguladı." ifadesi yer aldı.

Siyonist gazetenin haberinde bu rejimin yetkilileri, "Suriye'de sorumlu bir taraf bulunması halinde tampon bölgeye intikali değerlendireceğimizi belirtmişlerdir ama Suriye'de bu taraf olmadığı sürece güvenliğimizden endişe etmeye devam edeceğiz." ifadesine dikkat çekti.

Siyonist yetkililerin bu rejimin askerlerinin Suriye'de kaldığı yönündeki açıklamaları Esed rejiminin devrilmesinden birkaç gün sonra Suriye silahlı muhalefetinin lideri Colani'nin, Şam'ın İsrail rejimiyle 1974'te yapılan anlaşmaya bağlı kalacağını ve uluslararası toplumdan Tel Aviv'in bu kararlılığa bağlı kalacağını garanti etmesini istemesi ardından gündeme geldi.