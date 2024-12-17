El Colani: Suriye'nin İsrail'e saldırmak için bir üs haline gelmesine izin vermeyeceğim

Ebu Muhammed el-Colani Suriye'nin kontrolünü ele geçirdikten sonra The Times'a verdiği ilk röportajda "İsrail'in (Suriye'ye saldırmak için) gerekçesi Hizbullah Hareketi ve İran'a bağlı milislerin varlığıydı.Artık bu gerekçe ortadan kalktı. Geçtiğimiz hafta Esed'in devrilmesinin ardından tampon bölgeyi işgal eden İsrail'in bu bölgeden çekilmesi gerekiyor." dedi.

Siyonist rejimin Suriye'deki yeni ilerleyişinin ardından bu rejimin medyası, İsrail rejimi ordusunun ülke topraklarının 370 km'den fazlasını işgal ettiğini duyurdu.

Siyonist (rejim) ordusu, Suriye topraklarındaki yeni ilerleyişinde Dera vilayetinin batısında yer alan Hoz Yermuk'ta Mariya köyü içine doğru ilerledi.

İşgalci rejimin ordusu ayrıca Hoz Yermuk bölgesine buldozerler, teknik ve mühendislik ekipmanlarının yanı sıra daha fazla destek güçleri gönderdi.