Pezeşkiyan'dan, uçak kazası için taziye telefonu /Aliyev'i Tahran'a davet etti

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Kuzey Horasan eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Bocnurd'da bulunan Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkenin yolcu uçağının düşmesi nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek, kazada hayatını kaybeden Azerbaycan vatandaşları için Azerbaycan hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bu telefon görüşmesinde, İran İslam Cumhuriyeti'nin Azerbaycan ile ilişkileri geliştirme isteğini vurgulayarak İlham Aliyev'i Tahran'a davet etti.